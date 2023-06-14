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Bosna Hersek'te okuldan atılan öğrenci silahşa dehşet saçtı

Bosna Hersek'te okuldan atılan öğrenci silahşa dehşet saçtı
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Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Lukavac'da ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ağır yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Bosna Hersek'in kuzeydoğusunda bulunan Lukavac'daki ilkokuldan, sorunlu davranışları dolayısıyla uzaklaştırılan, 2008 doğumlu eski öğrenci G.M, okula gelerek silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, bir öğretmen ağır yaralandı.
Yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken, şüpheli G.M, olay yerinde gözaltına alındı.
Lukavac Belediye Başkanı Edin Delic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilkokuldaki silahlı saldırıda, öğrencilerin yaralanmadığını duyurdu.
Zanlının, sorunlu davranışları dolayısıyla okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Etiketler bosna öğretmen öğrenci
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