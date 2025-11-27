  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 3 bin 500 yıldan daha eski bir şehir ortaya çıkarıldı

Bozkırın ortasında tarihi keşif: 3 bin 500 yıldan daha eski bir şehir ortaya çıkarıldı

Bozkırın ortasında tarihi keşif: 3 bin 500 yıldan daha eski bir şehir ortaya çıkarıldı
Güncelleme:

Kazakistan bozkırında çalışma yapan arkeologların, 140 hektarlık alanı kaplayan büyük bir Bronz Çağı yerleşiminin kalıntılarını ortaya çıkardığı bildirildi.

Arkeologlar, Kazakistan bozkırında 140 hektarlık alanı kaplayan büyük bir Bronz Çağı yerleşiminin kalıntılarını ortaya çıkardı. ‘Semiyarka’ adı verilen şehrin, 3 bin 500 yıldan daha eski ve bölgede şimdiye dek keşfedilen en büyük planlı yerleşim olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Uluslararası araştırma, University College London (UCL) ve Durham Üniversitesi ile Toraighyrov Üniversitesi iş birliğiyle yürütüldü. Kazılarda bulunan yapıların, iki sıra halinde düzenlenmiş dikdörtgen toprak yükseltiler üzerinde yer alan çok odalı evlerden oluştuğu kaydedildi. Merkezde ise diğer yapılardan iki kat daha büyük bir bina kalıntısı bulunduğu aktarıldı.

Kazakistan bozkırında çalışma yapan arkeologların, 140 hektarlık alanı kaplayan büyük bir Bronz Çağı yerleşiminin kalıntılarını ortaya çıkardığı bildirildi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Miljana Radivojevic, şehirle ilgili, “Semiyarka, bozkır toplulukları hakkındaki düşüncelerimizi değiştiriyor” ifadesini kullandı.

Bilim insanları, bu keşfin, Avrasya bozkırında bronz üretimine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtları sunduğunu açıkladı. Yerleşim, İrtiş Nehri üzerindeki yükseltilmiş bir noktada yer alıyor ve adını çevresindeki ‘Yedi Vadiden’ (Semiyarka) alıyor.

Kazakistan bozkırında çalışma yapan arkeologların, 140 hektarlık alanı kaplayan büyük bir Bronz Çağı yerleşiminin kalıntılarını ortaya çıkardığı bildirildi.

DHA

text-ad
Etiketler kazakistan bozkır bronz çağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili, MHP'li ve DEM'li vekillerin Öcalan ile yaptıkları görüşme için tepki çeken karar! AK Partili, MHP'li ve DEM'li vekillerin Öcalan ile yaptıkları görüşme için tepki çeken karar! ''İstanbul'u terk edeceğim'' demişti... Güzel oyuncunun köy hayatını görenler gözlerine inanamadı ''İstanbul'u terk edeceğim'' demişti... Güzel oyuncunun köy hayatını görenler gözlerine inanamadı Diş tedavisinde implantı rafa kaldıracak yöntem... Deprem sonrası konutlardan yola çıkıp, başardı! Diş tedavisinde implantı rafa kaldıracak yöntem... Deprem sonrası konutlardan yola çıkıp, başardı! AK Parti'nin CHP lideri Özel'e yaptığı İmralı teklifi ortaya çıktı AK Parti'nin CHP lideri Özel'e yaptığı İmralı teklifi ortaya çıktı Eşi olacak cani sokak ortasında bıçakla saldırdı, esnaf kadını ölmekten meyve kasalarıyla kurtardı! Eşi olacak cani sokak ortasında bıçakla saldırdı, esnaf kadını ölmekten meyve kasalarıyla kurtardı! Yine bir gıda zehirlenmesi... Genç kız hayatını kaybetti! Yine bir gıda zehirlenmesi... Genç kız hayatını kaybetti! Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Türkiye'nin 10 bin yıllık tarihi noktasında her şeyi değiştirecek keşif! Türkiye'nin 10 bin yıllık tarihi noktasında her şeyi değiştirecek keşif! Değişimiyle olay olan ünlü sanatçı da dolandırıcıların hedefi oldu: ''Hukuki süreç başlattım'' Değişimiyle olay olan ünlü sanatçı da dolandırıcıların hedefi oldu: ''Hukuki süreç başlattım'' Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçına saatler kala, maçın canlı yayınlanacağı kanal değişti! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçına saatler kala, maçın canlı yayınlanacağı kanal değişti!
Türk tiyatrosunun duayeni, efsane ismin son hali herkesi üzdü... Türk tiyatrosunun duayeni, efsane ismin son hali herkesi üzdü... 2026 yılının MTV tutarları belli oldu... İşte yıl ve motor gücüne göre yeni zamlı MTV ücretleri 2026 yılının MTV tutarları belli oldu... İşte yıl ve motor gücüne göre yeni zamlı MTV ücretleri Özdağ, bebek katili Öcalan'ın 5 aşamalı ''serbest bırakılma'' planını madde madde açıkladı! Özdağ, bebek katili Öcalan'ın 5 aşamalı ''serbest bırakılma'' planını madde madde açıkladı! Japon deprem uzmanından 2 ilimiz için büyük deprem uyarısı! Japon deprem uzmanından 2 ilimiz için büyük deprem uyarısı! Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık koridorlarında konuşulan asgari ücret zammı ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık koridorlarında konuşulan asgari ücret zammı ortaya çıktı Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine gelecek indirim oranları değişti! Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine gelecek indirim oranları değişti! Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek! Kar geliyor... Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek! Kar geliyor... Bir eski sevgili cinayeti daha... Genç kadını af tüfeğiyle öldürdü! Bir eski sevgili cinayeti daha... Genç kadını af tüfeğiyle öldürdü! Milli Savunma Bakanlığı'ndan şehitlerin isimlerini açıklayan emekli askerlere ceza! Milli Savunma Bakanlığı'ndan şehitlerin isimlerini açıklayan emekli askerlere ceza! Yalancı Yarim'in ''Naz''ı güzel oyuncu son hali ile beğeni topladı Yalancı Yarim'in ''Naz''ı güzel oyuncu son hali ile beğeni topladı