Bu da akıllı robot süpürge tacizi! Görüntü şok etkisi yarattı

Hayatımıza hızla giren ve artık pek çok evde görmeye alıştığımız akıllı robot süpürgelerden biri büyük bir skandala adını yazdırdı ve bir kadını böyle taciz etti.

Dünyaca ünlü bir teknoloji firmasına ait olan robot süpürge, evinde tuvalete giden bir kadının görüntülerini kaydetti. Evinin tuvaletine giden kadın hayatının şokunu yaşadı. Akıllı robot süpürge kadının tuvaletteki anlarını kayıt altına aldı. Akıllı süpürgenin kaydettiği ses, fotoğraf ve görüntüler, dünyanın dört bir yanında çalışanı olan yapay zeka geliştiricisi Scale AI şirketinin verilerinde depolanmak üzere gönderildi. Bahsi edilen görüntüler, internete bağlı cihazların yakalayıp bulut sistemine yüklendi, ancak erişime açık olmadığı belirtildi. MIT Tech Review, kaydedilen görüntülerin 2020'de Facebook, Discord ve diğer platformlardaki özel gruplara Scale AI bünyesinde çalışan Venezüellalı geliştiriciler tarafından sızdırıldığını duyurdu. iRobot sözcüsü James Baussmann, Insider'a verdiği görüşte fotoğrafların sızdırıldığını doğruladı. Teknoloji firması, sorunun robotun yazılımından kaynaklandığını ve yazılımcı firmayla sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.