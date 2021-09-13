Çin, ABD ile böyle alay etti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, ABD'nin Afganistan çekilmesiyle alay ederek ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncak olarak kullanan Taliban güçlerini gösteren bir video paylaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle alay etti. Zhao, paylaşımında "İmparatorluklar ve savaş makineleri mezarlığı. Taliban onların uçaklarını salıncak ve oyuncaklara çevirdi" ifadelerini kullandı.

"TALİBAN'LA DOSTÇA İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

Afganistan ile 76 kilometrelik bir sınır paylaşan Çin, Kabil'in kontrolünü ele geçirdiğinden beri Taliban ile dostça ilişkiler kurma isteğini dile getirmişti.

The graveyard of EMPIRES and their WAR MACHINES. Talibans have turned their planes into swings and toys..... pic.twitter.com/GMwlZKeJT2 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) September 9, 2021

TALİBAN: AFGANİSTAN'IN YENİDEN İNŞASINDA ÇİN YARDIM EDECEK

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın yeniden inşasında Çin'in kendilerine yardım edeceğini söylemiş, Mücahid, Çin ile ilişkileri konusunda, "Pekin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek. Bizim ana partnerimiz olacak. Ülkemize yatırım yapma ve yeniden inşa konusunda hazır olması sebebiyle Çin, bizim için temel ve olağanüstü bir fırsatı temsil ediyor." ifadelerini kullanmıştı.