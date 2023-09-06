Çin'de kamu çalışanlarının iPhone kullanması yasaklandı

Çin hükümeti, yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltmak ve siber güvenliği artırmak amacıyla kamu çalışanlarına iPhone yasağı getirdi.

Çin'den kamuda çalışanlara yönelik iPhone yasağı geldi.

Konuya yakın kaynaklara göre Çin, merkezi hükümet çalışanlarının iPhone ve diğer yabancı marka telefonları kullanmasını yasakladı.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Pekin hükümetinin bu adımı, yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltma, sınırların dışına hassas bilgileri sızdırmama ve siber güvenliği artırma girişiminin son parçası oldu.

Atılan bu adımın, Apple ve birçok yabancı marka için olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor. Çin, Apple'ın en büyük pazarlarından biri ve buradaki satışlar Apple'ın toplam gelirlerinin yüzde 19'unu oluşturuyor.

Kaynaklar, Pekin'in kamu çalışanlarının işyerinde iPhone kullanımını yıllardır kısıtladığını ancak şimdi bu yasağın genişlediğini dile getirdi.

ABD de geçen sene ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Huawei cihazlarının satışını, bu yıl da devlet kurumlarına Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamıştı.