Çin'de kapanma kararı! 2 binden fazla turist mahsur kaldı

Çin'in Beihai şehrinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle kapanma kararı alındı. Kentte 2 binden fazla turist mahsur kaldı.

Koronavirüs pandemisi boyunca aldıkları katı kısıtlama kararları ile dikkatleri üzerine çeken Çin yine bir Karantina haberi ile gazete manşetlerinde...

500 YENİ VAKA KARANTİNA KARARI GETİRDİ

Çin'in Guangxi bölgesinde yer alan beyaz kumlu plajı ve volkanik adasıyla popüler tatil noktalarından birisi olan Beihai şehri ülkede virüsün yeni merkezi haline geldi.

Kentte geçtiğimiz hafta 500 yeni vaka bildirildi. 500 yeni vaka bir çok ülke için sıra dışı görünmese de uzun süredir 'sıfır-kovid' politikasında ısrar eden Çin için inanılmaz büyük bir rakam.

Açıklanan rakam sonrası alarma geçen hükümet yetkilileri karantina kararı aldı. Kent sakinlerinin evinden çıkması yasaklandı ve toplu testler yapılması emredildi.

2 BİNDEN FAZLA TURİST KENTTE MAHSUR KALDI

Uzun süre bunaltıcı karantinalarla mücadele eden Çin halkı için bu alışıldık bir karardı ancak sorun kenti gezmeye gelen turistlerdi. Uluslararası ajansların geçtiği haberlere göre 2 binden fazla turist Beihai’de mahsur kaldı.

Dün konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer mahsur kalan turistlerin durumlarına Kovid risklerine göre karar verileceği açıklandı.

Riskli bölgelere girmemiş, doğrudan teması olmayan turistlerin negatif Kovid testi verdikten sonra gitmelerine izin verileceği açıklandı. Diğer turistler şehirde kalıp karantinaya girmek zorunda.

İKİ YETKİLİ GÖREVDEN ALINDI

Karantina kararı alınan şehirde barlar, restoranlar, Sinema salonları ve yüzme havuzları kapatıldı. İki yetkili, virüsün yayılmasını önlemek için yeterli önlemleri almadıkları için görevlerinden alındı.

Ülkenin en gözde tatil merkezlerinden birinin aniden kapatılması Çin'in maliyetli Sıfır-Kovid stratejisinin neden olduğu ekonomik acının son örneği oldu.

SIFIR-KOVİD POLİTİKASI EKONOMİYİ VURDU

Geçen hafta açıklanan verilere göre Çin ekonomisi, aylarca süren sert karantinaların yol açtığı hasar nedeni ile yılın ikinci çeyreğinde keskin şekilde daraldı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Nisan-Haziran aylarını kapsayan dönemde, ilk çeyreğe kıyasla yüzde 2,6 oranında düştü.

Birçok analist, Çin'in Sıfır-Kovid politikasına devam etmesi nedeniyle hızlı bir ekonomik toparlanma beklemiyor. Ülkenin bir dönem hızla büyüyen emlak sektörü zorda ve son aylarda küresel ekonominin görünümü keskin bir şekilde zayıflamış durumda.

HEM AŞI HEM DOĞAL BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIYOR

Çin, Omicron'un alt varyantlarından BA.5.2'nin ülkede ilk kez görülmesinin ardından 13 milyon kişiye ev sahipliği yapan Xian'da kentinde de kapanma kararı almıştı.

ABD'de baskın hale gelen BA.5.2 varyantı araştırmacılara göre hem aşı hem de doğal bağışıklıktan kurtulabiliyor. Varyantın hızlı yayılımı dünyada bir çok ülkede yeni Koronavirüs dalgası endişelerine neden oldu.