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Çin’de sel ve toprak kayması: Çok sayıda yaralı ve kayıp var

Çin’de sel ve toprak kayması: Çok sayıda yaralı ve kayıp var
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Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucunda en az altı kişi yaralandı ve 11 kişi de kayıp olarak bildirildi.

Çin’in Güney kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Guangdong eyaleti başta olmak üzere çok sayıda bölgeyi vuran sel ve toprak kaymalarında en az 6 kişi yaralandı. Kayıp olarak kayıtlara geçen Shaoguan şehrindeki 6 kişi ile Qingyuan şehrindeki 5 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

82 BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililerin yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou şehirlerinde yaşayan en az 82 bin 500 kişinin tahliye edildiği belirtilirken, 36 yapının tamamen yıkıldığı, 48 yapının ise ağır hasar gördüğü kaydedildi. Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde yaklaşık 19,4 milyon dolar zarar meydana geldiği ifade edildi.

Etiketler çin toprak kayma
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