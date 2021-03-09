Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar

Afrika ülkesi Kongo'da bir dağda altın keşfedildiğini duyan insanlar, bölgeye akın etti. Yüzlerce kişi toprağı kazıyarak altın çıkardı.

Orta Afrika ülkesi Kongo'nun Güney Kivu bölgesinde bulunan Luhihi köyündeki bir dağda altın keşfedildiği haberi izdiham yarattı. Haberi duyan Kongolular dağa akın edip elleriyle altın topladı.

YÜZDE 60 İLA 90 ARASINDA ALTIN

Yüzde 60 ila 90 arasında altın olan toprağı elleriyle kazan Kongolular, çıkardıkları altınları torbalarına doldurdu.

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI

Kongo'da "Geçim madenciliği" olarak adlandırılan bu yöntem ülkede oldukça yaygın. Ancak bölgede çalışmalarını sürdüren madencilik şirketi, yaşananlar üzerine tüm faaliyetlerini askıya aldı.