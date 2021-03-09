  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar

Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar

Afrika ülkesi Kongo'da bir dağda altın keşfedildiğini duyan insanlar, bölgeye akın etti. Yüzlerce kişi toprağı kazıyarak altın çıkardı.

Orta Afrika ülkesi Kongo'nun Güney Kivu bölgesinde bulunan Luhihi köyündeki bir dağda altın keşfedildiği haberi izdiham yarattı. Haberi duyan Kongolular dağa akın edip elleriyle altın topladı.

YÜZDE 60 İLA 90 ARASINDA ALTIN
Yüzde 60 ila 90 arasında altın olan toprağı elleriyle kazan Kongolular, çıkardıkları altınları torbalarına doldurdu.

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI
Kongo'da "Geçim madenciliği" olarak adlandırılan bu yöntem ülkede oldukça yaygın. Ancak bölgede çalışmalarını sürdüren madencilik şirketi, yaşananlar üzerine tüm faaliyetlerini askıya aldı.

Etiketler kongo altın rezervi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı!
Radar görünce frene basanlar dikkat! İşe yaramıyor
Radar görünce frene basanlar dikkat! İşe yaramıyor
Bu haber parası olana: En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Bu haber parası olana: En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Atatürk'ün emanetleri özelleştiriliyor
Atatürk'ün emanetleri özelleştiriliyor
Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin...
Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin...
MEB tarikatlarla işbirliğini sürdürüyor
MEB tarikatlarla işbirliğini sürdürüyor
Piyasalar yangın yeri! Dolar, Euro, Altın yanıyor!
Piyasalar yangın yeri! Dolar, Euro, Altın yanıyor!
Kazıdı kazandı! 30 TL’ye milyoner oldu!
Kazıdı kazandı! 30 TL’ye milyoner oldu!
İllere göre haftalık Covid-19 vaka oranları açıklandı
İllere göre haftalık Covid-19 vaka oranları açıklandı
Yunanistan'dan küstah çıkış: ''Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız''
Yunanistan'dan küstah çıkış: ''Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız''