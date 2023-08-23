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Dang hummasından ölenlerin sayısı 506'ya yükseldi

Dang hummasından ölenlerin sayısı 506'ya yükseldi
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Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Bu hastalıktan ölenlerin sayısı 506'ya yükseldi.

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü (DHGS) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki vaka sayısının 106 bini geçtiği belirtildi.

Hastalıktan yalnızca bir günde 2 bin 70 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, halihazırda 7 bin 825 hastanın dang hummasından hastanelerde tedavi gördüğü açıklandı.

Açıklamada, son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 506'ya çıktığı açıklandı.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Zahid Maleque ise yaptığı açıklamada, Dünya Bankası'nın hükümetin dang hummasıyla mücadele için yürüttüğü kampanyaya destek olarak 100 milyon dolar vereceğini söyledi.

Ülkede geçen yıl 281 kişi dang hummasından hayatını kaybetmişti.

DANG HUMMASI NEDİR?

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

AA

Etiketler bangladeş dang humması
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