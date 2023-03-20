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Dans eden gruba silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Dans eden gruba silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Kolombiya'nın Barranquilla kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kente bağlı Villanueva Mahallesi'nde, dans eden bir gruba kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda, ikisi olay yerinde olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Yerel basına göre, iki motosikletle olay yerine gelen silahlı 6 kişi dans eden bir gruba rastgele ateş ettikten sonra kayıplara karıştı.

SALDIRGANLARI BULANA ÖDÜL VERİLECEK

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, saldırganların bulunmasına yardımcı olacak kişilere 50 milyon Kolombiya pesosu (10 bin dolar) ödül verileceğini duyurdu.

Etiketler dans grup silah
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