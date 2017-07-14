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  3. 14 Temmuz 2017 12:19

Defalarca yaptırılan bekaret testi yeni gelinin sonu oldu

24 yaşındaki damat hiç tanımadan evlendiği 18 yaşındaki gelinin bakire olduğunu inanmayıp yeniden bekaret testi isteyince genç kadın baskılara dayanamayıp intihar etti.

Defalarca yaptırılan bekaret testi yeni gelinin sonu oldu
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Tacikistan'da 24 yaşındaki Zafer Pirov isimli damat, 18 yaşındaki eşine daha önceki beraket testlerini geçmesine rağmen, yeni bir bekaret testi için baskı yaptı. Bu nedenle eşinin intihar etmesine sebebiyet veren genç mahkum oldu. Sonuçlara inanamayan Pirov'un ayrıca başka bir kadın ile evleneceğini söyleyerek eşine psikolojik şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

İKİ FARKLI BEKARET TESTİ YAPTIRMASINA RAĞMEN EŞİ İKNA OLMADI

Evlilik öncesi devlet tarafından yapılan bekaret testlerinin yaygın olduğu Tacikistan'da, 18 yaşındaki gelin Rajabbi Khurshed, bekaret testini geçmesine rağmen kocası ikna olmadı ve kendisine iki farklı bekaret testi yaptırdı.

AİLESİNE "DAHA FAZLA DAYANAMAYACAĞIM" DEMİŞ

İntihar eden yeni gelinin ailesi ise kızlarının intihar etmeden önce kendilerine, kocasının bekaret testi için baskı yaptığını ve kendisine sürekli başkası ile evleneceğini söyleyerek tehdit etmesine daha fazla dayanamayacağı söylediği belirtti.

DAMAT: YENİ BİR EVLİLİK YAPMAM İÇİN YAZILI İZİN VERDİ

Damat Pirov ise evlenmeden önce hiç tanımadığı eşinin kendisine yeni bir evlilik yapmak için yazılı izin verdiğini söyledi.

AİLE CUMHURBAŞKANININDAN YARDIM İSTEDİ

Kızlarının kesinlikle hiç bir erkek ile ilişkisi olamadığını söyleyen aile ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan kendilerine yardım etmelerini istedi.

Mahkeme sonunda eğer damat suçlu bulunursa, başkasının intihar etmesine sebep olmak suçundan en az sekiz yıl hapis cezası alacak.

intihar , bakirelik , bekaret testi , gelin