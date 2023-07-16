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Denizde yunus dehşeti! 9 kişiye saldırdı!

Denizde yunus dehşeti! 9 kişiye saldırdı!
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Japonya'nın Fukui eyaletinde 9 kişi yunus balığının saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 4 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 5 kişi de saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardı.

Fukui eyaletinde yer alan Mihama’daki Suishohama Sahili’nde sabah saatlerinde birkaç metre açıkta yüzen 60’lı yaşlarındaki bir kişi yunus saldırısına uğradı. Yetkililer, saldırı sonucu adamın kaburgalarının kırıldığını ve ellerinin ısırıldığını açıkladı.

ADAMIN SOL KOLUNU ISIRDI

Aynı sahilde 40’lı yaşlarında bir kişinin daha yunus saldırısına uğradığını ifade eden yetkililer, yunusun adamın sol kolunu ısırdığını belirtti. Yetkililer ayrıca, günün ilerleyen saatlerinde iki kişinin daha yunuslar tarafından yaralandığını bildirdi.

POLİS TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, Fukui'de bu yıl bu tür altı saldırı yaşandığı ifade edildi. Fukui’de sahillere yunuslara yaklaşılmaması ve dokunulmaması yönünde uyarı levhaları asıldı.

Yunuslar genellikle insanlara karşı saldırgan olmasa da bilim adamları, yunusların insanlarla yan yana yüzmeyi "inanılmaz derecede stresli" bulduklarını ve bunun onların davranışsal rutinlerini bozduğu üzerinde duruyor.

5 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI

İrlanda’da 2013 yılında 10 gün içinde 2 kadın aynı yunus tarafından saldırıya uğrayarak yaralanmış, kadınlardan birinin saldırı sonucu kaburgaları kırılmıştı. İrlanda’da 2014 yılında ise 5 kişi etrafında daireler çizen ve agresif davranışlar sergileyen yunus nedeniyle ekipler tarafından kurtarılmak zorunda kalmıştı.

Etiketler yunus yunus saldırısı saldırı japonya yaralı
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