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Dev operasyon: 3.5 milyar TL'lik kokain ele geçirildi

Dev operasyon: 3.5 milyar TL'lik kokain ele geçirildi

Hollanda'da, Paraguay'dan gelen konteynerde 4 ton 178 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 3.5 milyar lira olduğu belirtildi.

Rotterdam Savcılığı, Paraguay'dan gelen bir konteynerde soya fasulyesi arasına gizlenmiş 4 ton 178 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca 11 milyon eurodan fazla nakit para da kokainle beraber yakalandı. 

Rotterdam limanında ele geçirilen kokainin sokaktaki fiyatının 313 milyon euro (yaklaşık 3.5 milyar lira) olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, kokainin Portekiz'e götürülmek istendiği belirtildi. Kokainin ülkeye Uruguay üzerinden Paraguay'dan gönderildiği öğrenildi. 

Europol raporuna göre kokain Batı ve Orta Avrupa'da marihuanadan sonra en popüler uyuşturucu. İberya Yarımadası'nda denetimler sıkılaşınca uyuşturucu kaçakçıları Rotterdam gibi kuzeyde yer alan limanları kullanmaya başladı. 

Geçen yıl Belçika'nın Anvers şehrinde yer alan Antwerp Limanı'nda 65 tondan fazla kokain ele geçirilmişti. 

AA

Etiketler hollanda kokain
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