Dev operasyon! Tam 14 bin 260 gözaltı var

Interpol tarafından Latin Amerika’da 15 ülkede gerçekleştirilen operasyonda 14 bin 260 kişi gözaltına alındı.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Latin Amerika’da 15 ülkede ateşli silahlara karşı 12 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında 'Trigger IX' adıyla operasyon düzenledi.

Interpol tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Meksika, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Şili, Ekvador, El Salvador, Bolivya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru ve Uruguay’da 100’den fazla güvenlik görevlisi ile düzenlendiğini aktarılarak, benzersiz bir işbirliği sonucunda suçlulara büyük darbe indirildiği belirtildi.

Interpol yetkilileri, yasadışı ateşli silahların cinayet, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi diğer suçlarla doğrudan ilgili olduğuna vurgu yaptı.

Trigger IX operasyonunda, 8 bin 263 yasadışı ateşli silaha ve 305 bin mühimmata el konurken, 14 bin 260 kişi de gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca, piyasa değeri 5,7 milyar dolar olan 203 ton kokain ve diğer uyuşturucu maddeler ile 375 ton uyuşturucu yapımında kullanılan ham maddenin de ele geçirildiği açıklandı.

20 suç örgütü çökertildi

Operasyonun Interpol tarafından şimdiye kadar yasa dışı ateşli silahlara karşı düzenlenen en büyük operasyon olduğu ifade edilirken, operasyon sayesinde Primeiro Comando da Capital, Mara Salvatrucha ve Balkans Cartel gibi toplamda 20 suç örgütüne darbe indirildiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Trigger IX operasyonuna ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ile İç Güvenlik Soruşturma Ofisi’nin (HSI) de destek verdiği aktarıldı.