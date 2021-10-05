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  3. Dijital kaosta şoke eden görüntü! Gökten insanların üzerine drone yağdı

Dijital kaosta şoke eden görüntü! Gökten insanların üzerine drone yağdı

Çin'de internet kesintisi nedeniyle görev halindeki onlarca drone insanların üzerine düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki çöküntü dünya genelinde büyük infiale neden oldu. Facebook tarihinin en büyük kesintilerinden biri şeklinde tanımlanan aksaklıkla ilgili çalışmalar hızla devam ederken, internet hizmetlerinde de ciddi aksaklıklar yaşandı. Bu aksaklıklar nedeniyle Çin'de az kalsın bir facia meydana geliyordu.

GÖKTEN PATIR PATIR İHA DÜŞTÜ
Çin'de kalabalık bir cadde üzerinde görev halindeki İHA'lar, internet hatlarında meydana gelen bir aksaklık sonucu kontrolden çıkarak izleyicilerin üzerine düştü.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI
İHA'ların park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü de görülürken o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Etiketler çin internet kesintisi sosyal medya drone
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