Donald Trump'a suikast çağrısı!

İran'da cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Mutahhari, Süleymani suikastı nedeniyle Donald Trump için suikast çağrısı yaptı.

İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, İranlı komutan Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın talimatını veren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın öldürülmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e mülakat veren 1979'daki devrimin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Trump ile eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yönelik suikast çağrısında bulundu.

Trump ve Pompeo'nun ABD saldırısında hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'ye yönelik suikastın talimatını verdiğini hatırlatan Mutahhari, şunları kaydetti:

"Bu durumda kısas yapılmalıdır. Bu kısasın İran devleti tarafından yapılması gerektiğini söylemiyorum. İranlı olmayan mesela Amerikalı biri tarafından bu suikast geçekleştirilebilir."

Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü. Eski ABD Başkanı Trump, saldırının talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.