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DSÖ duyurdu: Avrupa'da ölümler 2 milyonu geçti

DSÖ duyurdu: Avrupa'da ölümler 2 milyonu geçti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa’da koronavirüs kaynaklı ölümlerin 2 milyonu geçtiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa bölgesinde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 2 milyon 3 bin 81’e ulaştı. Açıklamada, "Bu sayı, yıkıcı olsa da Dünya Sağlık Örgütü’nün salgın sırasında ölüm oranı raporunun gösterdiği gibi doğrudan ve dolaylı olarak Covid-19 ile ilişkili genel ölümlerin bir kısmını temsil ediyor" ifadeleri kullanıldı. Avrupa bölgesinde toplam vaka sayısının ise 218 milyonu aştığı aktarıldı. Bölgede yeni vaka sayısının azaldığı, ancak aşılanmamış ve savunmasız kişiler için Covid-19’un ölümcül bir virüs olmaya devam ettiği vurgulandı.

"SALGINA KARŞI ÖNLEMLERE DEVAM" UYARISI
"Hem şimdi hem de uzun vadede birden fazla alanda keskin adımlar atarsak birlikte bu salgının akut aşamasından kurtulabiliriz" denilen açıklamada, "Bunlar arasında en savunmasız olanları korumak, virüsü ve yayılmasını izlemeye devam etmek, sağlık sistemlerini salgınla ilgili herhangi bir gelişmeye hazır tutmak ve uzun vadeli etkileriyle mücadele etmek yer alıyor" ifadeleriyle ülkelere çağrıda bulunuldu.

Etiketler dsö avrupa
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