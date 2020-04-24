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  3. 24 Nisan 2020 10:40

DSÖ'den korkutan açıklama: Sıtma ölümleri iki katına çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölgesi Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, koronavirüsün tedarik ve dağıtım zincirine zarar vermsinin sıtmayla mücadeleyi olumsuz etkileyerek ölümleri iki katına çıkarabileceğini söyledi.

DSÖ'den korkutan açıklama: Sıtma ölümleri iki katına çıkabilir
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Moeti, medya bilgilendirme toplantısında tüm ülkelere seslenerek sıtma önleme çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Yapılan son analizin, cibinlik dağıtım ağının durması ve vaka yönetiminin azalması halinde Sahra Altı Afrika’daki sıtma nedenli ölümlerin iki katına çıkacağını gösterdiğini ifade eden Moeti, bunun 2000 yılından bu yana bölgede görülen en yüksek seviye olacağını dile getirdi.

Moeti, geçen hafta da ABD'nin örgüte mali desteği kesmesinin Afrika kıtasında çocuk felci, sıtma ve AIDS gibi hastalıklara karşı verilen mücadeleyi etkileyeceğini açıklamıştı.

DSÖ'nün verilerine göre, 2018'de Afrika’da yaklaşık 360 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti.

AA

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dünya sağlık örgütü , afrika , sıtma , koronavirüs
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