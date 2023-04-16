Dubai'de yangın faciası: 16 ölü, 9 yaralı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde 5 katlı apartmanda meydana gelen yangında can pazarı yaşandı. Olayda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Dubai'de 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın en az 16 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yangın, Dubai'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Deira semtindeki Al Murar bölgesinde meydana geldi.
5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangına, Dubai Sivil Savunma ekipleri hızla müdahale etti.
Yangında en az 16 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
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