Dubai'de yangın faciası: 16 ölü, 9 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde 5 katlı apartmanda meydana gelen yangında can pazarı yaşandı. Olayda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Dubai'de 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın en az 16 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yangın, Dubai'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Deira semtindeki Al Murar bölgesinde meydana geldi.

5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangına, Dubai Sivil Savunma ekipleri hızla müdahale etti.

Yangında en az 16 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.