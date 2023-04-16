  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dubai'de yangın faciası: 16 ölü, 9 yaralı

Dubai'de yangın faciası: 16 ölü, 9 yaralı

Dubai'de yangın faciası: 16 ölü, 9 yaralı
Güncelleme:

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde 5 katlı apartmanda meydana gelen yangında can pazarı yaşandı. Olayda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Dubai'de 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın en az 16 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yangın, Dubai'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Deira semtindeki Al Murar bölgesinde meydana geldi.

5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangına, Dubai Sivil Savunma ekipleri hızla müdahale etti.

Yangında en az 16 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Etiketler yangın facia can can pazarı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti tanıtım toplantısında skandal sözler: Deprem felaketine ''rahmet'' dedi!
Bayram hareketliliği: Herkes oraya akın etti!
Evlenecek çiftler için verilecek kredinin detayları belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun seçim programı netleşti: Bir günde iki ili ziyaret edecek
CHP'li Ağbaba: Başkanlık sisteminde 583 bin esnaf iflas etti
Hindistan'da kan donduran anlar: Eski milletvekili ve kardeşine canlı yayında saldırı!
Muharrem İnce için bomba iddia! Tarih bile verdi: Adaylıktan çekilebilir
Ali Babacan'dan, adaylığı ile tartışma yaratan Sadullah Ergin'le ilgili açıklama
Yetkililer açıkladı: Beklenen Marmara depremi sonrası İstanbul için hazırlıklar neler?