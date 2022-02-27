Dünyanın en büyük kargo uçağıydı... Rusya Mriya'yı da vurdu

Dünyanın en büyük kargo uçağı olan 1988 yapımı Antonov-225 Mriya, Kiev yakınındaki Gostomel hava üssünde yandı. Uçakta en az 3 milyar dolarlık hasar var.

Rusya'nın Ukrayna operasyonunda, dünyanın en büyük kargo uçağının da yandığı açıklandı. Ukrayna devlet silah üreticisi Ukroboronprom, dünyanın en büyük kargo uçağı olan Ukrayna yapımı Antonov-225 Mriya'nın Kiev yakınındaki Gostomel havalimanındaki hangar yangınında yandığını duyurdu.

Ukroboronprom'un Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Rus işgalciler Ukrayna havacılığının simgesini, efsanevi An-225 Mriya'yı yok etti. Olay, Kiev yakınındaki Gostomel'deki Antonov hava üssünde yaşandı" denildi. Açıklamada, uçağın onarılmasının 3 milyar dolardan daha fazla bir maliyetinin olacağı ve uzun zaman alacağı belirtildi.

Altı motorlu Antonov-225 Mriya, Rus uzay mekiği Buran'ı taşımak için tasarlanmış ve ilk kez 1988 yılında havalanmıştı. 84 metre uzunluğunda ve 18.2 metre yüksekliğinde olan uçağın kanat açıklığı ise 88.4 metre. Boş haliyle 175 ton ağırlığındaki Antonov-225 Mriya, 600 ton ağırlığa kadar kalkış yapabiliyordu. Myria, 'rüya' ve 'ilham' gibi anlamlara geliyor.