Dünyanın en uzun şimşeği görüntülendi

Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 2020 Nisan ayında ABD’de 768 kilometrelik bir şimşek çakması kaydedildi. Söz konusu şimşek parça halindeki en uzun şimşek olarak tarihe geçti.

AP’nin haberine göre, 2020 Nisan ayında ABD’de çakan 768 kilometrelik şimşek, Amerika’nın doğu yakasındaki Teksas, Louisiana ve Mississippi eyaletlerinin üçünde de aynı anda görüldü. Aynı sene Arjantin ve Uruguay ülkelerinde aynı anda görüşen bir şimşek ise, 17.1 saniye boyunca aralıksız devam ederek en uzun süre devam eden şimşek olma rekorunu kırdı.

Durumu değerlendiren Amerikalı bilim insanları şöyle dedi: “Bir şimşek normalde en fazla bir-iki saniye devam eder, ve uzunluğu da en fazla 16 kilometre olur. Aynı sene içinde iki tane böyle olay olması alışıldık bir durum değil.”

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