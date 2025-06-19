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Potanın Perileri, İsviçre'yi farklı yendi

Potanın Perileri, İsviçre'yi farklı yendi
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı İsviçre’yi 91-67 mağlup etti.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan'ın Pire kentinde A Grubu’ndaki ikinci maçına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsviçre’yi 91-67 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Ay-yıldızlılar 9-0’lık seriyle başladığı ilk periyodu 14 sayı farkla 27-13 önde tamamladı. 2’nci periyoda da sayılarla başlayan Milli Takım bu çeyreğin ortalarında özellikle 3 sayılık atışlarda istediği isabet oranını yakalayamasa da ilk yarının bitimine 1.38 dakika kala Sevgi Uzun’la bulduğu üçlükle soyunma odasına 51-34 önde gitmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan 3’üncü periyodu da Milliler 68-53 önde tamamladı.

Son periyotta toparlanarak sayılar bulan rakip takım bitime 7.17 dakika kala Schwarz’ın bulduğu basket faul ile 25 sayıya kadar çıkan farkı 10 sayıya düşürdü ve skoru 62-72’ye getirdi. Bu sayının ardından özellikle McCowan ile etkili olan Türkiye maçtan 91-67 galip ayrıldı.

Milli takımda Teaira McCowan ürettiği 19 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, oyuncu 12 de ribaund alarak maçı double-double ile tamamladı.

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Etiketler potanın perileri milli takım basketbol
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