Dünyanın en yaşlı insanlarından biri daha yaşamını yitirdi

Dünyanın en yaşlı insanlarından biri olan Eritreli Natabay Tinsiew, 127 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Doğum belgesi ve kilise kayıtlarıyla yaşı belli olan Tinsiew 1894 yılında vaftiz edildi. Eritre'nin Azefa köyündeki Tinsiew'in ailesi, dedelerinin "dünyanın en uzun yaşayan insanı" olarak kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmuştu.

Tinsiew, hayvancılıkla uğraşıyordu ve kendisinden sonraki 5 nesli gördü. Ailesi tarafından kibar, çalışkan ve yardımsever olarak nitelendirilen Tinsiew’in ‘sıra dışı bir insan’ olduğu söyleniyor.

Kasaba’nın papazı Father Mentay, kayıtların aileyi doğruladığını söylerken kasabalılar da Tinsiew'in 120. yaş gününü kutladığında kendisinin orada olduğunu söyledi. Ailenin iddiaları arasından kasabada din adamı olmadığı için dedelerinin 10 yıl g3eç vaftiz edildiği ve aslında 137 yaşında olduğu var.