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  3. 16 Kasım 2019 12:56

Dünyanın en zengin insanı yeniden değişti

Bill Gates yeniden dünyanın en zengin insanı oldu. Serveti 110 milyar dolara çıkan Gates, Amazon'un patronu Jeff Bezos'u geçti.

Dünyanın en zengin insanı yeniden değişti
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Bloomberg'de yer alan habere göre dünyanın en zengin insanı yeniden Bill Gates oldu. Gates, 25 Ekim tarihinde kısa bir süre için yine Bezos’u geçmişti.

Şirketlerinin hisselerinde oluşan son hareketlerle birlikte Bill Gates'in kişisel serveti 110 milyar dolara çıkarken, Jeff Bezos'un kişisel serveti 109 milyar dolar seviyesinde kaldı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın bulut teknolojisi ihalesini Bezos'un firması Amazon yerine Gates'in firması Microsoft'a vermesi hisse hareketlerinde etkili oldu.

Bill Gates'in serveti olduğundan çok daha fazla olabilirdi fakat milyarder 1994 yılında servetinin yarısını (35 milyar dolar) Bill ve Melinda Gates Vakfı'na bağışlamıştı.

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