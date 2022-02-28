Dünyanın gözü müzakere masasında! Ukrayna'dan ''çekilin'' talebi

Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakereleri başladı. İki ülkenin heyetleri Belarus'ta bir araya geldi. Ukrayna heyeti, Rus güçlerinin Kırım ve Donbass dahil ülkeden çekilmelerini talep etti.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sürerken iki ülke arasında ilk görüşme gerçekleştiriliyor.

Görüşmeler için seçilen adres ise Kiev yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus sınırı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

'UKRAYNA'DAN ÇEKİLİN TALEBİ'

Ukrayna medyası, Kiev heyetinin müzakerede Kırım ve Donbass dahil tüm Rus güçlerinin ülkeden çekilmesini talep ettiğini belirtti.

'RUSYA ANLAŞMAYA İSTEKLİ'

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı.

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

Pripyat ırmağı bölgesi Belarus ile Ukrayna sınırında bulunuyor.

Rusya ordusunun bir kısmı Belarus'tan Ukrayna'ya saldırmıştı. Kiev yönetimin bu nedenle Belarus'ta tarafsız bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Ukrayna lideri güvenlik konusunda güvence aldığını söyledi.

Zelenski, "Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi" diye konuştu.

RUS HEYETİ BELARUS'TA

Rus heyeti görüşme için adres gösterdiği Belarus'ta vardıktan sonra Kiev'den gelecek yanıtı beklemeye başlamıştı. Ukrayna heyeti de öğle saatlerinde görüşmenin yapılacağı yere ulaştı. Ukrayna Heyetine Savunma Bakanı Oleksii Reznikov başkanlık ediyor.

Ukrayna, ateşkes ve Rus birliklerinin topraklarından hemen çıkarılmasını istiyor.

KREMLİN: RUSYA VE UKRAYNA TALEPLERİNİ AÇIKLAMAYACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus’un Gomel kentinde başlayan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin dün başlamamasından dolayı üzüntü duyduklarını söyleyen Peskov, “Biliyorsunuz ki heyetimiz orada uzun süredir bekliyor. Müzakereler, Belarus’ta gece de başlayabilirdi. Ancak Ukrayna müzakere masasına şimdi geldi” dedi. Ukrayna ve Rus taraflarının müzakere sürecine ilişkin bir bilgi açıklamayacağını belirten Peskov, “Rusya ve Ukrayna delegasyonu müzakerelere ilişkin talep ve pozisyonlarını açıklamayacak. Müzakereler sessizce ilerleyecek” diye konuştu.

NÜKLEER ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahları kapsayan caydırıcı güçlerini aktif etmesine karşı İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, “Dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyorlar” açıklamasına cevap veren Kremlin Sözcüsü Peskov, “Farklı düzeydeki çeşitli temsilciler tarafından olası çatışma durumları ve hatta NATO ile Rusya Federasyonu arasında olası çarpışmalar ve çatışmalar hakkında açıklamalar yapıldı. Bu tür açıklamaları kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu açıklamaları yapanların isimlerini vermeyeceğim, ancak birisi İngiltere dışişleri bakanıydı” şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın, Rusya’ya karşı kendisini savunabilmesi anlamında Batı’dan verilen silah desteği açıklamalarına yanıt veren Peskov, “Ukrayna topraklarına silah ve mühimmat tedariki son derece tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı bir faktör olabilir ve olacaktır, bu da hiçbir halükarda Ukrayna’da istikrara ve düzenin sağlanmasına katkıda bulunmayacaktır. Uzun vadedeyse, çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir” dedi. Peskov, NATO ile çatışma ihtimalinin olup olmadığı sorusuna ise “Yorum yok” şeklinde yanıt verdi.