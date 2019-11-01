El Chapo'nun oğlunun yakalanma görüntüleri yayınlandı

'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman ABD'ye iade edilince Meksika'daki Sinaloa kartelinin başına geçen oğul Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınmasıyla Culiacan kenti savaş alanına dönmüştü.
Sinalao kartelinin ağır silahlı üyeleri polisler ve askerlerle şehir merkezinde çatıştı.
Uluslararası haber ajansları, kent sokaklarında öylece yatan onlarca cesedin fotoğrafını servis etti.
SERBEST BIRAKILDI
Çatışmaların büyümesi üzerine Ovido Guzman Lopez serbest bırakıldı.
Meksika lideri Andrés Manuel López Obrador, Lopez'i bırakılmasıyla birçok sivilin hayatlarının kurtarıldığını savundu.
'El Chapo'nun bir diğer oğlu Ivan Archivaldo Guzman'ın düzenlediği saldırılarla üvey kardeşinin serbest bırakılmasını sağladığı ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI
Mexico City yönetimi ise, Ovidio Guzman'ın yakalanma görüntülerini 13 gün sonra medya ile paylaştı.
Video kaydında 'Dışarı çık' komutuna uyan oğul Guzman'ın elinde beyzbol şapkasıyla kapıda belirdiği görülüyor.
Maskeli polislerin arasında ellerini başının üzerine koyan Ovidio Guzman, bu sırada telefonda üvey kardeşine sesleniyor.
Kayıtta Ovidio Guzman'ın üvey kardeşine "Karışıklık istemiyorum, lütfen" dediği duyuluyor.
20'li yaşlarda olduğu sanılan Ovido Guzman Lopez, ABD'de arananlar listesinde.
Yeryüzünün en ünlü suçlusu El Chapo Guzman ise ABD'de ömür boyu hapis cezası almıştı.
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