Erdoğan için yine bir skandal kapak: ''Kundakçı'' ilan ettiler!

Alman Stern dergisi Türkiye'deki 2023 seçimleri için hazırlanan analizi kapağına taşırken Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan için "Kundakçı" manşeti kullanıldı.

İngiliz The Economist ve ABD merkezli Bloomberg'den sonra bu kez de Alman Stern dergisi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir kapak ile okurlarının karşısına çıktı.

''İKTİDARDA KALABİLMEK İÇİN VİCDANSIZCA ÇATIŞIYOR''

Söz konusu dergi, 'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile okurlarının karşısına çıkarken ''Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor. Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da'' başlıklı bir yazı yayınladı. Yazıda 'Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor ama evinde güç için amansızca savaşması gerekiyor' denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna’dan Suriye’ye birçok ipi elinde tuttuğuna dikkat çeken Alman dergi analizde şu ifadelere yer verdi; ''Erdoğan bir seçim yenilgisini kabul eder mi? Partisi ortağı MHP askeriye ve emniyet güçlerine öylesine yerleşmiş durumda ki, kimi uzmanlar onun halkın aksi yöndeki tercihine rağmen iktidarda kalabileceğine dair spekülasyonlar yapıyor.''

"ERDOĞAN'IN SİYASİ ÇIKARLARI NATO'NUN ÖNÜNDE"

Hatırlanacağı gibi İsveç'teki skandal eylemin ardından Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatması üzerine Bloomberg'den tepki çeken bir teklif gelmişti. ABD'nin önde gelen yayın organlarından Bloomberg'de NATO'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifakın genişlemesini geciktirmesine izin vermemesi gerektiği belirtildi. Analiz haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi siyasi çıkarlarını NATO'nun güvenliğinin önüne koyduğu belirtilirken skandal ifadelere yer verildi.