Erdoğan-Trump görüşmesini dünya böyle gördü !

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki kritik görüşme dünya basını tarafından yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca Rahip Brunson ile başlayan ve son olarak Barış Pınarı Harekâtı ile tavan yapan ABD-Türkiye ilişkilerinde tansiyonu düşürmesi beklenen görüşmeleri dünyanın her köşesinden basın mensupları da takip ediyor.

Rus Sputnik haber ajansı, Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmeyi Trump’ın söylediği ‘Suriye’deki petrolü kontol ediyoruz’ sözleriyle manşetine taşıdı.

Ajans haberinde özellikle ABD’nin Suriye’deki petrol sahalarındaki askeri varlığını öne çıkarttı.

ABD VE İNGİLİZLER ZİYARETİ İKİNCİ PLANDA TUTTU

ABD basınının Trump’ın azil sürecine kilitlenmesi nedeniyle fazla ağırlık vermediği Erdoğan görüşmesi için ABCNews, “Trump, Erdoğan’ı ABD-Türk gerilimine rağmen dost olarak karşıladı” ifadesini kullandı.

CNN’deki haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, son günlerde Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Beyaz Saray’da yapacağı toplantıya yer verildi. Haberde toplantıya, Türkiye aleyhinde yasa tarasırı hazırlayan diğer senatörlerin de katılacağının altı çizildi.

İngiliz Guardian ise ABD basınına benzer bir şekilde görüşme için Erdoğan’dan kritik ABD ziyareti: Suriye, Rusya ve yaptırımlar gündemde’ dedi.