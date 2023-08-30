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Erdoğan ve Putin yeniden bir araya geliyor

Erdoğan ve Putin yeniden bir araya geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin, Eylül ayında Rusya'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeniden bir araya geliyor. 

Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Rusya'da görüşeceği belirtildi. 

Zirvenin Eylül ayı içerisinde gerçekleşmesi planlanıyor. 

Etiketler recep tayyip erdoğan kremlin rusya
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