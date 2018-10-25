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  3. 25 Ekim 2018 18:59

Ermeni liderden kriz yaratacak Türkiye açıklaması

Sözde "Ermeni soykırımı" hakkında konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkiasyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi halinde ilk cümlesinin ne olacağını açıkladı.

Ermeni liderden kriz yaratacak Türkiye açıklaması
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'Ermeni soykırımı'nın zamanında kabul edilip kınanmadığını ve bunun 20. yüzyılda yeni suçlara ve soykırımlara yol açtığını savunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Erdoğan'la görüşmesi halinde kendisine ilk olarak ne söyleyeceğini anlattı.
 
 İsviçreli RTS televizyonuna demeç veren Sarkisyan, Ermenistan'ın Hristiyanlıktaki affetme ilkesini de göz önünde bulundurarak Türkiye'yle diyaloğa hazır olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE ÖNCE PİŞMAN OLMALI VE İTİRAF ETMELİ'

Sarkisyan, Ermenistan'ın Türkiye'yi günün birinde affetmesinin ihtimal dahilinde olduğunu ancak bunun için öncelikle Türkiye'nin pişmanlık duyması ve itirafta bulunması gerektiğini ifade etti.

Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi halinde kendisine ilk olarak şunları söyleyeceğini anlattı: "Günaydın sayın Cumhurbaşkanı. İstişare etmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanısın, ben de Ermenistan'ın. Atalarım, ailem Bitlis, Van ve Erzurumlu. Neden kendi geçmişlerimiz hakkında konuşmuyoruz? Gelecek ve halklarımız hakkında konuşmalıyız. Hristiyanlık, affetmeyi öğretir."

ermenistan , türkiye , erdoğan , sarkisyan
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