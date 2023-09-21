Ermeni vekile kamera önünde yumruk

Azerbaycan'ın Ermeni unsurlarına karşı başlatıp 24 saatte zafer kazandığı 'Antiterör' operasyonu sonrası Paşinyan'ın partisindeki 2 milletvekili, asker aileleriyle tartıştı, bir vekil ise kameralar önünde yumruklandı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenistan unsurlarına yönelik Antiterör operasyonunda başarı kazanması Ermenistan'ı karıştırdı.

Barış istemeyenler hükümet binaları önünde toplandı, polisle çatışıp Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası istendi.

Olaylar bu sabah da devam ederken yerel medyaya yansıyan görüntüler ülkedeki gerginliğin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sabah saatlerinde Yerablur askeri anıtına polis eskortu eşliğinde girmeye çalışan siyasetçilerin, 2020'deki Karabağ savaşında ölen askerlerin aileleri tarafından engellendiği bildirildi.

KAMERALAR ÖNÜNDE YUMRUKLADI

Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme milletvekilleri Hovik Aghazaryan ve Hakob Aslanyan ile asker aileleri arasındaki tartışma hızla kavgaya dönüştü, siyasetçilerden birine kameralar önünde yumruk atıldı.