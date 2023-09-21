  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ermeni vekile kamera önünde yumruk

Ermeni vekile kamera önünde yumruk

Güncelleme:

Azerbaycan'ın Ermeni unsurlarına karşı başlatıp 24 saatte zafer kazandığı 'Antiterör' operasyonu sonrası Paşinyan'ın partisindeki 2 milletvekili, asker aileleriyle tartıştı, bir vekil ise kameralar önünde yumruklandı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenistan unsurlarına yönelik Antiterör operasyonunda başarı kazanması Ermenistan'ı karıştırdı.

Barış istemeyenler hükümet binaları önünde toplandı, polisle çatışıp Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası istendi.

Olaylar bu sabah da devam ederken yerel medyaya yansıyan görüntüler ülkedeki gerginliğin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sabah saatlerinde Yerablur askeri anıtına polis eskortu eşliğinde girmeye çalışan siyasetçilerin, 2020'deki Karabağ savaşında ölen askerlerin aileleri tarafından engellendiği bildirildi.

KAMERALAR ÖNÜNDE YUMRUKLADI

Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme milletvekilleri Hovik Aghazaryan ve Hakob Aslanyan ile asker aileleri arasındaki tartışma hızla kavgaya dönüştü, siyasetçilerden birine kameralar önünde yumruk atıldı.

 

Etiketler ermenistan yumruk dayak darp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü şarkıcı ikinci çocuğunu kucağına aldı
Selin Ciğerci'den ''sıkınca orgazm oluyorsunuz'' reklamı
Sinem Kobal'dan havuz pozları
Cennet, cehenneme döndü! Erçek Gölü buhar oldu
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne dev zam
Google Haritalar bir kişiyi ölüme gönderdi
Meksika'daki uzaylı fosilleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
Türkçe Kerkük'te resmi dil olarak ilan edildi
Bunu hayvan yapmaz! Geldiler, yediler, içtiler içine edip gittiler!
TCMB'nin faiz karar gününde Dolar, Euro ve altın zirvede