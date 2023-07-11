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  3. Everest Dağı'nda facia! Çok sayıda ölü var

Everest Dağı'nda facia! Çok sayıda ölü var

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Nepal'de Everest Dağı bölgesinde 6 kişiyi taşıyan helikopterle irtibatın kesildiği bildirildi. Helikopterdeki 5 turistin öldüğü bildirildi.

Everest Zirvesi'nden başkent Katmandu'ya dönüş yolculuğunda radardan kaybolan helikopterin pilot ile 5 yabancı turist taşıdığı kaydedildi.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş güzergahında değişiklikler yapıldığını belirtti.
İrtibatın kesildiği helikopterdeki 6 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda 5 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

Muson döneminde dağlara yapılan uçuşlara ara veriliyor

Bölgede, muson döneminde uçuşların ertelenmesi ve güzergahın değiştirilmesinin yaygın olduğu biliniyor.
Everest Zirvesi'nde görüş mesafesinin azalması, muson yağmurları ve hava muhalefeti sebebiyle mayısta bölgede dağcılık sezonunu sonlandı ve yaz aylarında dağlara nadiren uçuş düzenleniyor.

Etiketler muson nepal everest ölüm helikopter
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