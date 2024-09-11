Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde

ABD’de yaşanan ilginç olayda bir eve misafirliğe giden müzayede galerisi kurucusu evdeki eşyaları incelerken tavan arasına çıkınca yaklaşık 511 milyon TL'lik bir tablo buldu.

ABD’nin Maine eyaletinde yaşanan olayda Thomaston Place Müzayede Galerileri kurucusu Kaja Veilleuix misafir olarak gittiği bir evdeki tarihi eserleri fark edince ev sahibine müjdeyi verdi.

Ev sahibinin gösterdiği ve çatı arasında bulunan bir tabloyu inceleyen müzayede galerisi kurucusu tozlu çatıda bir Rembrandt eserine takıldı. 17. yüzyılın ikonik Hollandalı ustasının bir sanat eseri olabileceğini söyledi.

Eserin gerçek olması halinde fiyatının 15 milyon dolar (510 milyon 901 bin TL) olduğunu belirtti.

Siyah, beyaz fırfır yakalı bir elbise giyen ve şapka takan genç bir kızın portresini gördüğünde onun değerli olabileceğini anladığını söyleyen Veilleuix, "Ev harika eserlerle doluydu, ancak bu olağanüstü portreyi tavan arasında, sanat eserleri yığınlarının arasında bulduk" dedi.

Tablo Ağustos ayında 1.4 milyon dolara satıldı. Ancak tablonun bir Rembrandt eseri olduğu doğrulanırsa bu tablonun değeri tam 15 milyon doları bulması tahmin ediliyor.