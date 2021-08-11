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Filipinler'de 7.1'lik deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'de 7.1'lik deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bölgede tsunami uyarısı verildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Mati kentinin 80,5 kilometre güneydoğusu olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 65,6 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

AA

Etiketler filipinler tsunami
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