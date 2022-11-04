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Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağına inanıyorum

Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağına inanıyorum
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağına inanıyorum ve umarım bu en kısa sürede gerçekleşir" açıklamasında bulundu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağına inanıyorum ve umarım bu en kısa sürede gerçekleşir" dedi.

Niinisto gazetecilere yaptığı açıklamada "Umarım bu olabildiğince hızlı olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Niinisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya birlikte katılmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

Etiketler finlandiya nato
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