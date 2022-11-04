Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağına inanıyorum
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağına inanıyorum ve umarım bu en kısa sürede gerçekleşir" açıklamasında bulundu.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağına inanıyorum ve umarım bu en kısa sürede gerçekleşir" dedi.
Niinisto gazetecilere yaptığı açıklamada "Umarım bu olabildiğince hızlı olur" dedi.
Cumhurbaşkanı Niinisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya birlikte katılmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol