Fransa’da PKK'lılara baskın: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Fransa’da terörizm finansmanı ve organize haraç kapsamında 8 kişi "PKK’yla bağlantılar" soruşturmasında tutuklandı.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT) eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik adli soruşturma kapsamında bir yargıcın talebi üzerine sekiz kişinin tutuklandığını açıkladı.

Soruşturma 2020 ile 2024 arasında gerçekleştirilen eylemler ve ‘terör eylemi hazırlamak için suç komplosuna katılmak, terör girişimini finanse etmek, terör girişimiyle bağlantılı olarak gasp veya gasp girişiminde bulunmak’ suçlamasıyla açıldı.

Le Monde’un aktardığına göre müfettişler sekiz kişinin Fransa’da yaşayan Kürtlerden ve esnaftan ‘devrim vergisi’ toplanan ‘kampanya’yla bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.

Tutuklamalar, Terörle Mücadele Alt Müdürlüğü (SDAT) ve Büyük Mali Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi (OCRGDF) tarafından gerçekleştirildi.

PNAT, ‘Belçika’da yürütülen soruşturmaların bir Fransız terörle mücadele yargıcı tarafından verilen karşılıklı yardım talebi kapsamında yürütüldüğünü’ doğruladı.

Belçika’daki Sterk TV ve Medya News’taki aramalar

Dün de Belçika’da yayın yapan iki Kürt televizyon kanalı Sterk TV ve Medya News’in stüdyolarında arama yapılmıştı.

Belçika Federal Savcılığı’nın açıklamasına göre operasyon, ‘üçüncü ülkenin talebi üzerine terörün finansmanına ilişkin olası kanıtların tespit edilmesini’ amaçlıyor.