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  3. 04 Aralık 2020 22:59

Fransa'da son 24 saatte 11 bin vaka tespit edildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 11 bin 221 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Fransa'da son 24 saatte 11 bin vaka tespit edildi
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 284 kişi ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 345 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 54 bin 767'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 221 artışla, 2 milyon 268 bin 552'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 293'ü yoğun bakımda olmak üzere, 26 bin 311 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1412 artışla 168 bin 352'ye ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı düşmeye devam ediyor.

 
Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,7 oldu.

fransa , koronavirüs , korona
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