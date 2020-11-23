Fransa'dan Erdoğan'a ''söylem yetmez'' yanıtı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile ilgili açıklamaları hakkında konuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Le Drian, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz, Libya ve Dağlık Karabağ gibi konularda tansiyonu 'kolayca' düşürebileceğini belirtti.

Le Drian "Erdoğan'dan son birkaç gün içerisinde gelen tansiyon düşürücü açıklamalar yeterli değil, bunların eyleme yansıdığını görmemiz lazım" dedi.

"ERDOĞAN'IN POLİTİKALARI YAYILMACI..."

Le Drian, Türkiye ile "birçok konuda görüş ayrılıkları" yaşadıklarını belirterek, Erdoğan yönetiminin uyguladığı politikaları 'yayılmacı' olarak ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs'a yaklaşımını da 'saldırgan' kelimesiyle tanımladı.

"TÜRKİYE TAAHHÜTLERİNİ TEYİT EDECEK"

Le Drian, AB'nin Aralık ayındaki zirvesinde Türkiye'nin çatışmalı bölgelerle ilgili "taahhütlerini teyit edeceğini" de sözlerine ekledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İki hafta önce ekonomi ve hukuk alanında yeni reformlara başlayacaklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç gündür AB ile ilgili de dikkat çeken mesajlar vermişti.

"Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz" diyen Erdoğan AB'ye seslenmişti: "Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz."

Bu açıklamadan bir gün sonra Erdoğan, AB'ye çağrısını yinelemişti: "Her şeye rağmen hiçbir ülkeyle, kurumla siyaset yoluyla, diyalog, müzakere yoluyla çözülemeyecek sorunumuzun olmadığına inanıyoruz. Bunun için Avrupa Birliği'ne tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş birliği tesis edelim çağrısında bulunuyoruz."



