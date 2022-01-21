  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Gana'da korkunç patlama! Çok sayıda ölü var

Gana'da korkunç patlama! Çok sayıda ölü var

Gana'da korkunç patlama! Çok sayıda ölü var

Gana'da patlayıcı yüklü bir aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamanın etkisiyle olay yerinde derin bir çukur oluştuğu görüldü.

Gana'da bir maden yakınındaki şehirde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Polis Bogoso isimli yerleşim yerinde, patlayıcı dolu bir aracın kaza sonucu patladığını açıkladı.

PATLAMA KRATERİ OLUŞTU
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, büyük bir alandaki yapıların yerle bir olduğu görülüyor. Aynı görüntülerde büyük bir patlama kraterinin oluştuğu da anlaşılıyor.

KİLİSE, OKUL GİBİ MEKANLARIN AÇILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI
Emniyet birimleri ölümlere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Yetkililer, yakın yerleşim yerlerinden, kurtulanların ikamet ettirilmesi için kilise, okul gibi mekanların açılması çağrısını yaptı.

ORDU DURUMUN KONTROLÜ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Patlama ile ilgili ülkenin cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo da açıklama yaptı ve ordunun durumun kontrolü için harekete geçirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Twitter paylaşımında, "Bu gerçekten üzücü, şansız ve trajik bir olay" dedi.

 

BBC Türkçe

Etiketler gana patalama mosotiklet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine jet yalanlama
Faiz kararı da işe yaramadı: Dolar, Euro ve altın yine kritik seviyede
AK Partili Fatma Şahin hakkında suç duyurusu
2,5 aydır kayıp genç kadını arama çalışmalarında yanmış kemik parçaları bulundu
Memurluk hayali kuranlar dikkat! 7 bin memur alınacak...
Instagram'dan ''kızdıran'' güncelleme! Artık ücretli oluyor
Genel Sağlık Sigortası primine de %50 zam geldi
''Merkez Bankası başkanının istifasını Erdoğan kabul etmedi''
Sahne kıyafeti olay olan Gülşen isyan etti: ''Köle değilim!''
Karadeniz'den büyüleyen manzara... Kar koca köyü böyle yuttu!