Gana'da korkunç patlama! Çok sayıda ölü var

Gana'da patlayıcı yüklü bir aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamanın etkisiyle olay yerinde derin bir çukur oluştuğu görüldü.

Gana'da bir maden yakınındaki şehirde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Polis Bogoso isimli yerleşim yerinde, patlayıcı dolu bir aracın kaza sonucu patladığını açıkladı.

PATLAMA KRATERİ OLUŞTU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, büyük bir alandaki yapıların yerle bir olduğu görülüyor. Aynı görüntülerde büyük bir patlama kraterinin oluştuğu da anlaşılıyor.

KİLİSE, OKUL GİBİ MEKANLARIN AÇILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Emniyet birimleri ölümlere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Yetkililer, yakın yerleşim yerlerinden, kurtulanların ikamet ettirilmesi için kilise, okul gibi mekanların açılması çağrısını yaptı.

ORDU DURUMUN KONTROLÜ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Patlama ile ilgili ülkenin cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo da açıklama yaptı ve ordunun durumun kontrolü için harekete geçirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Twitter paylaşımında, "Bu gerçekten üzücü, şansız ve trajik bir olay" dedi.

BBC Türkçe