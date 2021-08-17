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Gani’nin yardımcısı kendisini Afganistan’ın geçici cumhurbaşkanı ilan etti

Gani’nin yardımcısı kendisini Afganistan’ın geçici cumhurbaşkanı ilan etti

Afganistan’ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh, Afganistan anayasasına göre kendisinin geçici cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etmişti.

"MEŞRU GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI BENİM"
Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan anayasasına göre, cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçışında, istifasında veya ölümünde cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek, “Şu anda ülkemdeyim ve meşru geçici cumhurbaşkanı benim. Desteklerini ve fikir birliğini sağlamak için tüm liderlere ulaşıyorum” dedi. 

Etiketler afganistan geçici cumhurbaşkanı
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