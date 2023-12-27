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Gazze'de kan durmuyor! Can kaybı 21 bini aştı

Gazze'de kan durmuyor! Can kaybı 21 bini aştı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 21 bin 110'a yükseldiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılar sonucu 21 bin 110 sivilin hayatını kaybettiğini, 55 bin 243 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 195 olarak açıklandı.

DHA

Etiketler filistin gazze can kaybı
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