Gazze'de kan durmuyor! Can kaybı 21 bini aştı
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 21 bin 110'a yükseldiğini duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılar sonucu 21 bin 110 sivilin hayatını kaybettiğini, 55 bin 243 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 195 olarak açıklandı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol