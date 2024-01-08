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Gazze'de katliam durmuyor: Can kaybı 23 bini geçti

Gazze'de katliam durmuyor: Can kaybı 23 bini geçti
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı 94’üncü gününde de sürüyor. İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı bölgeden dumanlar yükselmeye devam ederken, can kaybı da her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte 249 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 510 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Kudra ayrıca, İsrail’in saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 23 bin 84’e, yaralı sayısının ise 58 bin 926’ya yükseldiğini aktardı.

Etiketler gazze israil
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