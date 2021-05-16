Gazze'de katliam sürüyor: 33 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 33 kişi daha hayatını kaybetti. Çatışmaların başladığı günden beri en ağır can kaybı yaşandı.

İsrail dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere aldırış etmeden Gazze'yi vurmaya devam ediyor.

Bugün de bölgeye saldırılar düzenleyen İsrail'in hedefinde yine siviller vardı.

AFP'nin geçtiği son dakika gelişmesine göre, Gazze'de 33 ölüm ile bir günde en ağır can kaybı yaşandı.

Filistinli yetkililerden yapılan açıklamada ölenlerin 8'inin çocuk olduğu bilgisi yer aldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada bölgeye 3 bine yakın roket gönderdiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar toplamda 52'si çocuk olmak üzere 181 kişinin hayatına mal oldu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.