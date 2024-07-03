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Gazze'de Sinvar bilmecesi: Yerini bilen 2 veya 3 kişi var

Gazze'de Sinvar bilmecesi: Yerini bilen 2 veya 3 kişi var
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Hamas yetkililerinin açıklamalarına göre, Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yerini bilen yalnızca iki veya üç kişi var. İsrail'in üst düzey Hamas yetkililerine yönelik düzenlediği saldırılarda yaralanan liderler olduğu bilinirken, Hamas yetkilileri Sinvar'ın güvende olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'a bağlı Şarku'l Avsat gazetesi , Hamas yetkililerine dayandırdığı haberinde, Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinvar'ın nerede olduğunun sadece iki veya üç kişi tarafından bilindiğini bildirdi.

Yetkililer, bu kişilerin Sinvar'ın ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini ve Sinvar'ın ateşkes müzakereleri konusunda temas halinde olduğu Katar'daki Hamas liderleriyle iletişimini kolaylaştırdığını iddia etti.

Hamas yetkilileri, Sinvar'ın Gazze'deki savaştaki gelişmeler hakkında sürekli bilgilendirildiğini belirtti.

"SİNVAR GÜVENDE"

Haberde, Gazze'deki bazı Hamas liderlerinin İsrail'in hedefli saldırıları sonucu yaralandığı açıklanırken "Sinvar'ın bu isimler arasında olmadığı" belirtildi.

Hamas kaynakları, Sinvar'ın saklandığı yerin yer üstünde mi, yer altında mı olduğunu ya da İsrail ordusunun Han Yunus'ta operasyon düzenleyerek Sinvar'ın bulunduğu yere yaklaşıp yaklaşmadığını açıklamadı.

YER ALTINDA MI YER ÜSTÜNDE Mİ?

New York Times gazetesinin Mayıs ayında ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Sinvar'ın Refah'ta değil, Han Yunus'un altındaki tünellerde saklandığı belirtiliyordu.

Şubat ayında İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas kameralarının 10 Ekim'de kaydettiği ve Sinvar'ın Han Yunus'un altında bir tünelde yürüdüğüne dair görüntüleri yayınlamıştı.

Etiketler yer Sinvar gazze
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