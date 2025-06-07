UEFA'dan FIFA kokartlı Mehmet Türkmen'e görev

Türk hakem Mehmet Türkmen, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Faroe Adaları ile Estonya U21 takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen, 7 Haziran 2025’te UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’nda Faroe Adaları ile Estonya U21 takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacak. Maç, Faroe Adaları’nın Klaksvik şehrindeki Djupumyra Stadyumu’nda saat 18.00’de başlayacak.

Türkmen’in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Göktuğ Hazar Erel üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Çağdaş Altay olacak. Türk hakem ekibi, bu önemli maçta UEFA’nın güvenini bir kez daha temsil edecek. Maçın sonucu, C Grubu’ndaki sıralama için kritik önem taşıyor.

İHA