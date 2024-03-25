Genç kadın belediye başkanı öldürüldü

Güney Amerika'daki en genç belediye başkanı olan 27 yaşındaki Brigitte Garcia ve danışmanı, Jairo Loor vahşice öldürüldü.

Ekvador'un Güney Amerika'daki en genç belediye başkanı olan 27 yaşındaki Brigitte Garcia ve danışmanı, Jairo Loor'un Loor'un cesetleri, park halindeki bir aracın içinde bulundu. Polis yetkilileri, bu korkunç cinayetlerle ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. İkilinin silahla öldürüldüğü belirtildi.

27 yaşındaki Brigitte Garcia'nın üyesi olduğu Yurttaş Devrim Hareketi, cinayetleri 'suikast' olarak nitelendirdi. Partinin kurucusu ve eski devlet başkanı Rafael Correa, "Şok içindeyim ve söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ekvador'da kimse güvende değil" dedi.

Geçtiğimiz aylarda, Ekvador devlet başkan adayı Fernando Villavicencio da bir suikasta kurban gitmişti. Yolsuzluğa karşı duruşuyla tanınan Villavicencio, 9 Ağustos'ta başkent Quito'da aracına binerken bir saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürülmüştü.