Genç kadın girişimci birkaç haftada milyoner oldu! Kendi bile inanamadı

Finlandiyalı genç girişimci Emilia Karttunen, geliştirdiği ürünle milyonerliğe adım attı. 23 yaşında olan genç kadının geçen yıl kurduğu şirketi birkaç hafta içinde 1 milyon euronun üzerinde ciroya ulaştı.

Finlandiya’da geliştirilen “pizza muffin” ürünü kısa sürede ülke çapında büyük ilgi görerek raflardaki yerini sağlamlaştırdı. Yhteishyvä dergisinin aktardığına göre genç girişimci Emilia Karttunen, geliştirdiği ürününü ocak ayında Finlandiya’nın önde gelen perakete zincirlerinden S-Group’un dondurulmuş ürün reyonlarına yerleştirmeyi başardı. Karttunen, girişim sürecinin beklediğinden çok daha hızlı ilerlediğini söyledi.

Tarif yarışması dönüm noktası oldu

Sözcü'de yer alan habere göre, Karttunen’in başarısının arkasında S-Group tarafından düzenlenen tarif yarışması bulunuyor. Genç girişimci bu yarışmayı kazanarak ürününü doğrudan mağaza raflarına çıkarma hakkı elde etti. Altı ay süren geliştirme aşamasında profesyonel ürün yönetimi eğitimi aldı ve ürününü pazara uygun hâle getirdi.

“Pizza muffin” kısa sürede geniş kitlelere ulaştı

İki popüler lezzetin birleşimi olarak tasarlanan pizza muffinler Finlandiya genelinde dikkat çekti.

S-Group Gıda Perakende Direktörü Antti Oksa, ürünün tüketiciler tarafından çok hızlı benimsendiğini belirterek satışların beklentilerin üzerine çıktığını ifade etti.

Yeni tatlar yolda

Karttunen, ürünün gördüğü ilgiden memnun olduğunu ancak bu seviyede bir başlangıç başarısını beklemediğini dile getirdi. Ürün yelpazesini genişletmek için yeni tatlar üzerinde çalıştığını belirten girişimci, ilk satış patlamasından sonra piyasanın normale döndüğünü fakat Finlandiya’da dondurulmuş pizzaların en çok tüketildiği dönem olan Aralık ayında satışların yeniden zirve yapmasını beklediğini söyledi.