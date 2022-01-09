  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Gezi teknelerinin üzerine kaya düştü: 7 ölü

Gezi teknelerinin üzerine kaya düştü: 7 ölü

Gezi teknelerinin üzerine kaya düştü: 7 ölü

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, gezi teknelerinin üzerine büyük bir kaya parçasının devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Minas Gerais İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kaybolan kişi sayısının da 3 olduğu, kayıp kişilerin kayanın doğrudan üstüne düştüğü Jesus isimli teknede bulunduğu kaydedildi.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle durdurulan arama çalışmalarının yarın devam edeceği bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden 3 kadın, 4 erkeğin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Capitolio kentinde bulunan Furnas Gölü'nde, turistlerin tekne gezintisi yaptığı sırada dev bir kaya parçası oradan geçen teknelerin üzerine devrilmişti.

Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan kazaya neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.

Uzmanlar kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle veya Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon nedeniyle düştüğünü tahmin ediyor.

AA

Etiketler brezilya gezi teknesi turist kaya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Volkan Demirel hakeme patladı: ''O pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın''
Kar yağışına hasret ilçede sürpriz! 15 dakikada beyaza büründü
Gönül Dağı dizisinin sevilen ismi veda etti
Bir şehir şokta! Tarihte ilk kez kar yağdı
Kara kış geri dönüyor! Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı
Müge Anlı'nın paylaştığı fotoğraf Instagram'ı salladı!
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı
Antalya'da yoğun kar yağışı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
Antalya'da dalgalara kapılan turist kayboldu
Sopalarla yürüyüş yapan Suriyeliler yakalandı