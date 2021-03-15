Güney Afrika'daki vaka sayılarında ''gizemli'' düşüş!

Koronavirüs salgını başladığından bu yana 1,53 milyon vaka ve 52 bin can kaybı bildiren Güney Afrika'da vaka sayılarındaki düşüş bilim insanları tarafından araştırılıyor. Vaka sayısı 22 binden bir ay içerisinden bine inerken can kaybı sayısı da 500'den 50'li rakamlara kadar düştü.

Uyguladığı aşı miktarını ve karantina düzeyinde ekstra bir artış kaydetmeyen Güney Afrika’da yaşanan ani vaka ve can kaybı düşüşü ülkede gizem olmaya devam ediyor.

Bu yıl, Güney Afrika’daki doktorlar ve epidemiyologlar en kötüsüne hazırlanıyorlardı. Ülke genelinde yeni bir Covid-19 türü yükseliyordu ve her üç corona virüs testinden biri pozitif çıkıyordu. Sonra beklenmedik bir şey oldu ve Covid-19 vakaları düşmeye başladı.

KISITLAMALARIN ÇOĞU KALKTI

Ocak ayının ortasından bu yana, Güney Afrika'da teyit edilen Covid-19 enfeksiyonları, büyük ölçekli bir aşılama kampanyası veya sıkı bir karantina olmaksızın günde yaklaşık 22 binden aniden bine düştü. Hükümet, 60 milyonluk ülke için kalan kısıtlamaların çoğunu kaldırdı.

Vakalardaki bu keskin düşüşün nedeni bir şekilde gizemini koruyor. Bir noktada Covid-19 vakalarında şaşırtıcı düşüşler yaşayan diğer ülkelerde olduğu gibi epidemiyologlar ve virologlar, Güney Afrika'daki salgının neden başka yerlerde belirlenmiş kalıpları takip etmediğine dair farklı açıklamaları bir araya getiriyorlar.

‘ESAS SEBEP BAĞIŞIKLIĞIN OLUŞMASI’

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü veya NICD'de kıdemli bir tıbbi epidemiyolog olan Harry Moultrie, “Enfeksiyonların neden düşmeye başladığı konusunda kesin bilgiye sahip olduğunu söyleyen herkes yalan söylüyor. Sağlıkla ilgili çok fazla belirsizlik kararı var” derken NICD'de baş tıp bilimci olarak görev yapan Jinal Bhiman, vakalardaki Ocak ortasındaki ani düşüşün en basit açıklaması, nüfusun bazı bölümlerinin virüsün farklı gruplar arasında atlamasını zorlaştıran bir bağışıklık seviyesine ulaşması olduğunu söyledi.

HİÇBİR KESİN VERİ YOK

Diğer bazı ülkelerde olduğu gibi Güney Afrika'da da karmaşık olan durum araştırmacıların virüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısını tam olarak bilemiyor. Sınırlı test kapasitesi ve asemptomatik enfeksiyonlar nedeniyle, Covid-19'dan kaç kişinin kurtulduğuna ve virüse karşı bağışıklık kazandığına dair kesin bir veri de bulunmuyor.

GÜNEY AFRİKA VARYANTI YENİDEN ENFEKTE EDİYOR

Güney Afrika ve dünyanın geri kalanındaki virologlar, buradaki son enfeksiyon dalgasına güç veren B.1.351 olarak bilinen corona virüs varyantını incelemeye devam ediyor. Bilim insanları virüsün Güney Afrika varyantının bazı mevcut aşıları daha az etkili hale getirdiğini belirtirken aynı zamanda Covid-19 geçirmiş kişileri yeniden enfekte ettiğini belirtiyor.

KARANTİNA ETKİSİ DE YOK

Avrupa'nın büyük bölümünde geçen yaz yaşanan düşüşün aksine, Güney Afrika'daki enfeksiyonlardaki mevcut düşüş, hükümet tarafından uygulanan katı bir karantinanın ardından da gelmedi. Güney Yarımküre’nin ana yaz tatili ile çakışan yıl başında hükümet ülkedeki popüler plajları kapattı, gece sokağa çıkma yasağını sıkılaştırdı ve büyük sosyal toplantıları yasakladı.

2020 yılının Nisan ayından itibaren Güney Afrika hükümeti Ulusal maske yasağını gündeme alırken, sadece Noel ve yılbaşında kapalı yemeğe izin verdi. Hatta kısıtlamaların çoğu vaka sayılarının artmasıyla birlikte gelirken Güney Afrika’nın Epidemiyolojik Modelleme ve Analizde Mükemmeliyet Merkezini yöneten Juliet Pulliam, vaka sayısının azalmasının nedenini bilmenin bir yolu olmadığını söyledi.

Pulliam, "Güney Afrika'da ne zaman, hatta üçüncü bir dalganın çıkıp çıkmayacağını kesin olarak tahmin etmenin mümkün olduğunu sanmıyorum" dedi.