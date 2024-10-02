Gürcistan LGBTİ+ haklarını kısıtlayan tasarıyı reddetti

Gürcistan Devlet Başkanı Zurabishvili, LGBTi+’ların haklarını kısıtlayan yasa tasarısını reddetti.

Gürcistan'da eşcinsellerin evlenmesinin, evlat edinmesinin önüne geçilmesini engellemeyi ve cinsiyet değişikliği ameliyatlarını yasaklamayı öngören yasa Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabishvili tarafından reddedildi.

Yasa tasarısındaki diğer yasaklar şöyle:

Kimlik belgesi veya diğer resmi belgelerde kişinin kendi cinsiyetinden farklı cinsiyet yazdırması yasaklanacak.

Eğitim kurumlarında LGBTİ+ propagandası yapılmasına izin verilmeyecek.

Televizyonda eşcinselliği özendirici yayınlar ile reklamlar yayınlanmayacak.

Eşcinsellerin toplanması yasaklanacak.

Tasarı, Haziran 2024’te yüzde 84 ‘evet‘ oyuyla parlamentodan geçmişti.

AFP’ye konuşan başkanlık sözcüsü Marika Bochoidze, Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabishvili’nin yasa tasarısını reddettiğini duyurdu.

Bochoidze “Devlet Başkanı Zurabishvili yasa tasarısını imzalamayı reddetti ve veto etmeden parlamentoya geri gönderdi” dedi.

Tasarının meclis başkanı tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.